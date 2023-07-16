Азат Максум дебютировал в UFC с победы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Азат Максум (16-0) провел свой первый поединок в UFC и одержал победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Азат Максум выступил на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с американским файтером Тайсоном Нэмом (21-13-1). Этот бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Азата Максума раздельным решением судей.

Таким образом, Азат Максум одержал семнадцатую победу в профессиональной карьере в ММА и успешно дебютировал в UFC, а Тайсон Нэм потерпел уже четырнадцатое поражение. Что касается выступлений Тайсона Нэма в UFC, то это был его восьмой бой в крупнейшем промоушне - теперь у него три победы при пяти поражениях.