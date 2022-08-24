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    Азат Бектуров освобожден от должности главы Казаэронавигации

    24 Августа 2022, 12:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Азат Бектуров покинул пост гендиректора РГП на ПХВ «Казаэронавигация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «23 августа текущего года генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу», - сообщила пресс-служба МИИР.


    Фото: kaztag.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Отставки МИИР РК
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