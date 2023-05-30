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    Азартные игры незаконно транслируются в TikTok: АФМ предупреждает казахстанцев

    30 Мая 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в сети TikTok незаконно транслируются азартные игры. В основном это карточная игра («тринька», «свара»), кубики и онлайн-рулетка. Об этом сообщило Агентство РК по финмониторингу, передает МИА «Казинформ».

    Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остается организатору, остальные забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы. В результате анализа сети АФМ установил более 100 аккаунтов, транслирующих онлайн-игру.

    «Публично предупреждаем организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемые. За организацию незаконного игорного бизнеса статьей 307 УК РК предусмотрена ответственность. Уже имеются осужденные лица», - предупредили в АФМ.

    Как сообщает ведомство, двое жителей города Алматы, организовав азартные игры в сети TikTok, за 4 месяца извлекли почти 13 млн тенге дохода. По результатам расследования они приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

    Кроме этого, в данный момент в суде рассматривается дело еще в отношении четырех организаторов аналогичного контента в TikTok.

    «Уважаемые граждане, просим быть бдительными и не вовлекаться в схожие азартные игры. Это противозаконно. Также убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, просматриваемый им контент и его покупки», - обратилось к казахстанцам АФМ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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