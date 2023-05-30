Азартные игры незаконно транслируются в TikTok: АФМ предупреждает казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в сети TikTok незаконно транслируются азартные игры. В основном это карточная игра («тринька», «свара»), кубики и онлайн-рулетка. Об этом сообщило Агентство РК по финмониторингу, передает МИА «Казинформ».

Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остается организатору, остальные забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы. В результате анализа сети АФМ установил более 100 аккаунтов, транслирующих онлайн-игру.

«Публично предупреждаем организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемые. За организацию незаконного игорного бизнеса статьей 307 УК РК предусмотрена ответственность. Уже имеются осужденные лица», - предупредили в АФМ.

Как сообщает ведомство, двое жителей города Алматы, организовав азартные игры в сети TikTok, за 4 месяца извлекли почти 13 млн тенге дохода. По результатам расследования они приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Кроме этого, в данный момент в суде рассматривается дело еще в отношении четырех организаторов аналогичного контента в TikTok.

«Уважаемые граждане, просим быть бдительными и не вовлекаться в схожие азартные игры. Это противозаконно. Также убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, просматриваемый им контент и его покупки», - обратилось к казахстанцам АФМ.



