Азартные игры и пари в Казахстане - объем услуг вырос в 8 раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Практически вся деятельность по организации азартных игр и заключению пари в РК сконцентрирована в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–июнь текущего года с учетом ненаблюдаемого сектора экономики достиг 294,41 млрд тг — в 8,4 раза в денежном и в 7,8 раза в реальном выражении больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примечательно, что объем услуг в секторе уступает лишь сферам операций с недвижимостью (673,6 млрд тг), деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (365,4 млрд тенге), а также компьютерного программирования и сопутствующих услуг (305 млрд тенге).

Без учета ненаблюдаемого сектора экономики объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–июнь 2022 года достиг 294,4 млрд тенге. Из них лишь на Алматинскую область пришлось сразу 278,3 млрд тенге. Еще 16,1 млрд тенге составили услуги в секторе, оказанные в Акмолинской области, и лишь 5,7 млн тенге — в остальных регионах.

Объем услуг в секторе, оказанных в сельской местности, составил лишь 93,3 тыс. тенге — на 4,6% больше по сравнению с январем–июнем 2021 года, но несопоставимо меньше, чем в аналогичном периоде 2020-го, когда показатель достигал 668,6 млн тенге.

В разрезе размерности предприятий наибольший объем услуг по организации азартных игр и заключению пари за январь–июнь 2022 года пришелся на средние предприятия: 176,5 млрд тенге — в 40,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На малые предприятия пришлось 107,5 млрд тенге, в 4,4 раза больше, чем в прошлом году, на крупные — 10,3 млрд тенге, рост за год — на 64,1%.

В разрезе форм собственности 64% объема составили услуги, оказанные частными компаниями: 188,4 млрд тенге — сразу в 15,9 раза больше по сравнению с январем–июнем 2021 года. На иностранные предприятия пришлось 106 млрд тенге, рост за год — в 4,5 раза.



