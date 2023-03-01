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    Азаматхан Амиртаев: Нам необходимы простые граждане – выходцы из народа

    1 Марта 2023, 23:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нам необходимы простые граждане – выходцы из народа. Об этом заявил представитель партии зеленых «Байтақ» Азаматхан Амиртаев на предвыборных дебатах на телеканале «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная цель нашей партии – защита окружающей среды и здоровье человека. Это самая главная ценность в жизни. На протяжении 30 лет партии поддерживали заводы и предпринимательство. Что случилось в итоге? На этапе выборов побывали во многих заводах. Столько больных людей. Кто думает об их положении? Если каждое предприятие не приносит счастье человеку, то зачем они нам нужны? Поэтому, в первую очередь, для нас важна окружающая среда, во-вторых – здоровье человека. Выбросы СО2 в воздух составили 364 млн тонн. Сколько миллионов людей подвергаются заболеваниям. Рождается много детей-инвалидов. Поэтому мы должны уделять внимание переработке бытовых отходов, вопросам энергетики», - сказал Азаматхан Амиртаев.

    Помимо этого, спикер отметил необходимость принятия нового закона об органах местного самоуправления.

    «На сегодняшний день у населения нет связи с системой местного самоуправления. Поэтому как можно скорее мы должны принять новый закон. Если мы будем присутствовать в Парламенте, займемся законом о местном самоуправлении. Тем самым мы сделаем так, чтобы голос местного населения услышали власти», - добавил Азаматхан Амиртаев.

    Во время дебатов представитель партии высказал мнение о том, что нужно прекращать допускать в политику предпринимателей.

    Напомним, что в прямом эфире национального канала Qazaqstan прошли дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. В дебатах приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Политические партии Политика Выборы в Мажилис
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