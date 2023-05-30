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    Азамат Панбаев назначен председателем Комитета индустриального развития МИИР РК

    30 Мая 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Панбаев Азамат Серикович назначен председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Азамат Панбаев родился в 1987 году в Туркестанской области.

    Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году делопроизводителем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК.

    С 2009 по 2016 годы занимал различные должности в структуре Министерства по инвестициям и развитию РК.

    С 2016 по 2019 годы работал консультантом в отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

    С 2019 года по 2022 год занимал должность директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    С марта 2022 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Назначения МИИР РК
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