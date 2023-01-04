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    Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК

    4 Января 2023, 10:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Азамат Ескараев родился 7 октября 1979 года в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

    Трудовой стаж:

    - рабочий ДЭЗ-2, г. Алматы (1996);

    - работа в коммерческой торговли (1996);

    - ведущий специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (21.07.2000-29.11.2000);

    - ведущий специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (30.11.2000-11.11.2001);

    - главный специалист департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (12.11.2001-27.06.2002);

    - заместитель начальника управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов - начальник отдела департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (28.06.2002-09.06.2003);

    - начальник отдела экспертизы подзаконных нормативных актов производственной сферы департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (10.06.2003-08.08.2003);

    - начальник управления департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (09.08.2003-21.12.2003);

    - начальник управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (22.12.2003-15.02.2005);

    - главный инспектор Акимата г. Алматы (2005-2006);

    - главный менеджер департамента юридической службы АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», г. Астана (2006-2007);

    - консультант по правовым вопросам Министерства юстиции Республики Казахстан по индивидуальному трудовому договору, г. Астана (05.03.2007-27.03.2007);

    - и.о. ведущего специалиста департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (28.03.2007-23.07.2007);

    - ведущий специалист департамента внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (24.07.2007-24.07.2007);

    - помощник Министра юстиции Республики Казахстан, г. Астана (07.2007-2008);

    - директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (2008-2009);

    - директор департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан, г. Астана (2009-2014);

    - заместитель заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (2014-2019);

    - заведующий Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Нур-Султан (с 26.07.2019).

    С января 2022 года главой Минюста был Канат Мусин, который 30 декабря был освобожден от должности.

    Фото: primeminister.kz
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