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    Азамат Дюсембеков назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совбеза РК

    22 Августа 2022, 19:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Дюсембекова Азамата Нурлановича заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

    Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения Совбез РК Токаев Касым-Жомарт
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