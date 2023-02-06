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    Азамат Бейспеков назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

    6 Февраля 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Азамат Бейспеков родился в 1985 году в городе Караганде.

    Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2006 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

    В 2009-2011 гг. — эксперт, гл. эксперт департаментов индустриальной политики и стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2011-2012 гг. — главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

    В 2015-2020 гг. — консультант, инспектор, заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

    С 2020 по 2022 гг. занимал должность заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

    С июня 2022 года работал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Ранее занимавший этот пост Мурзабаев Ержан Жиксангалиевич освобожден от должности согласно поданному заявлению.


    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МИД РК Назначения
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