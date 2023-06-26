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    Азамат Бекет назначен акимом Актобе

    26 Июня 2023, 16:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Актюбинской области Ералы Тугжанова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и маслихатом города Актобе Бекет Азамат Бауыржанович назначен на должность акима города Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Азамат Бекет - выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета и Академии экономики и права.

    С 2016 по 2018 годы занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей.

    С 2018 по 2020 годы работал акимом Жылыойского района Атырауской области.

    С 2020 по 2021 годы работал заместителем акима города Актобе.

    С февраля 2021 года занимал должность акима Хромтауского района Актюбинской области.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Акимат Назначения
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