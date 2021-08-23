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    Азамат Батыркожа освобожден от должности вице-министра МЦРИАП РК

    23 Августа 2021, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Батыркожа Азамат Байкуанышулы освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области.

    Окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Ф.Э. Дзержинского, университет «Туран-Астана».

    Трудовую деятельность начал в 1995 году в должности спецтехника отдела безопасности в частной компании.

    В 1997-1999 годы работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    В разные годы работал в частных компаниях и квазегосударственном секторе, занимал различные должности в министерствах транспорта и коммуникаций РК.

    С декабря 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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