Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Азамат Аскарулы освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК

    24 Декабря 2020, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Аскарулы Азамат освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Азамат Аскарулы родился в 1984 году в Алматинской области. В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, в 2009 году — Гарвардский университет по программе «Болашақ», в 2016 году — Гонконгский университет науки и технологии. В разные годы работал в ТОО «Самрук-Казына Инвест», АО «Қазақстан темір жолы Экспресс», возглавлял ООО «KTZ Express Hong Kong» в г. Гонконг. В 2016-2019 гг. был советником заместителя Премьер-Министра РК. С июля 2019 г. по настоящее время занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Отставки
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    Аскар Жакупбаев освобожден от должности главы Комитета ветеринарного контроля и надзора РК
    Алтая Кульгинова освободили от должности заместителя Премьер-Министра РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая