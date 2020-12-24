Азамат Аскарулы освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Аскарулы Азамат освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Азамат Аскарулы родился в 1984 году в Алматинской области. В 2006 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, в 2009 году — Гарвардский университет по программе «Болашақ», в 2016 году — Гонконгский университет науки и технологии. В разные годы работал в ТОО «Самрук-Казына Инвест», АО «Қазақстан темір жолы Экспресс», возглавлял ООО «KTZ Express Hong Kong» в г. Гонконг. В 2016-2019 гг. был советником заместителя Премьер-Министра РК. С июля 2019 г. по настоящее время занимал должность вице-министра торговли и интеграции РК.



