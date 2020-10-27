Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Азамат Амиргалиев назначен вице-министром юстиции РК

    27 Октября 2020, 10:36

    НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Амиргалиев Азамат Халимеденович назначен вице-министром юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в г. Алматы. В 1998 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, в 2018 году — Инновационный евразийский университет и Международную школу бизнеса МВА.

    С 1998 по 2006 гг. работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан. В 2006-2009 гг. — заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента РК. В 2009-2011 гг. — корпоративный секретарь АО «Альянс Банк». В 2011-2019 гг. — временно исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан.

    С марта 2019 года по настоящее время занимал должность ответственного секретаря Министерства юстиции РК.

    Автор:

    Минюст Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые кадровые назначения в Казахстане
    Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков