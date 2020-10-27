Азамат Амиргалиев назначен вице-министром юстиции РК

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Амиргалиев Азамат Халимеденович назначен вице-министром юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в г. Алматы. В 1998 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, в 2018 году — Инновационный евразийский университет и Международную школу бизнеса МВА.

С 1998 по 2006 гг. работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан. В 2006-2009 гг. — заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента РК. В 2009-2011 гг. — корпоративный секретарь АО «Альянс Банк». В 2011-2019 гг. — временно исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность ответственного секретаря Министерства юстиции РК.