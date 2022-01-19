Айжан Караваева: Сплоченность народа - мощный фундамент для прогресса страны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сплоченность народа является мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны, считает депутат Атырауского областного маслихата Айжан Караваева. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы освоить, защитить от врагов и передать в наследство нам, ныне живущим, цветущий Казахстан. И Президент Касым-Жомарт Токаев во время январской трагедии не позволил захватить противникам нашу страну и превратить ее в хаос. В выступлении Главы государства 11 января в Мажилисе озвучено много понятных задач. Верится, что конкретные шаги приведут к их решению, ведь наш Президент принимает эффективные меры только в интересах Казахстана, и все его действия в эти дни направлены на возвращение стабильности и спокойствия», - сказала Айжан Караваева.

По ее словам, Касым-Жомарт Токаев отметил стратегически важные моменты для страны, которые были выдвинуты и озвучены народом, – это утилизационный сбор, строительство LRT, о дополнительных поступлениях в бюджет, а также о недопущении роста цен.

«В выступлении Президент коснулся и необходимости успешного завершения антитеррористической операции. Уверена, что именно Токаев реорганизует всю систему обеспечения национальной безопасности. Выдвигая кандидатуру Алихана Смаилова на должность Премьер-Министра, Глава государства сразу озвучил ключевые задачи нового Правительства – благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства. «Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан!» – завершает свое выступление Токаев. Высказывая свою гражданскую позицию, я полностью поддерживаю Президента, ведь сплоченность народа является мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны», - заявила Айжан Караваева.