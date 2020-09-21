Айзат Молдагасимову уволили с должности директора Научного центра гигиены

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова города Алматы Айзат Молдагасимова покинула систему Министерства здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 сентября подписан приказ директора Национального центра общественного здравоохранения Дамира Кобжасарова об ее увольнении по причине непрохождения испытательного срока.

«3 июня 2020 года Айзат Балтагуловна Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова в целях эффективного выполнения поставленных задач. Однако с 1 июля до 14 сентября она находилась на листе о временной нетрудоспособности. С 14 сентября с ней расторгли трудовой договор в связи с непрохождением испытательного срока», - пояснил Д.Кобжасаров.

Напомним, с 2017 по 2019 год Айзат Молдагасимова занимала должность руководителя Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы работала руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В начале июня 2020 года назначена руководителем Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова в Алматы.

А. Молдагасимова была принята на должность директора Научного центра гигиены им. Жуматова, филиала Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК 3 июня 2020 года. Однако с 1 июля и вплоть до середины сентября находилась на больничном.

14 сентября трудовой договор с ней был расторгнут в связи с отрицательным результатом работы во время испытательного срока, на основании пп.7 п.1 ст. 52 ТК РК.



