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    Айтыс школьников прошел в Акмолинской области

    26 Марта 2022, 06:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках Года детей и спецпроекта «Тысяча лет степного фольклора и музыки» программы «Рухани жаңғыру» в Акмолинской области прошел областной айтыс школьников «Бала акын – жас дарын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления культуры Акмолинской области, целью проекта стало возрождение памяти о славных сынах казахского народа, посвятивших свою жизнь борьбе за единство и независимость, выявление и поощрение талантливых и одаренных исполнителей, повышение уровня исполнительского мастерства, развитие искусства импровизации и детского творчества.

    В творческом состязании приняли участие юные акыны из Ерейментауского, Буландынского, Бурабайского районов и городов Нур-Султана и Кокшетау в возрасте от 12 до 18 лет.

    «В Год детей в Акмолинской области реализуется множество проектов и мероприятий, направленных на развитие и поддержку творчества юных талантов», - отметила со сцены руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    Обладателем Гран-при конкурса стал Нұрғиса Елешұлы из Буландынского района. Первое место занял Сәттібек Сэригболатұлы из Ерейментауского района. Серебро досталось Ақтілек Хайымқан из города Макинска Буландынского района, третье место завоевала акын из города Нур-Султана Науат Жакатаева.

    Победителям и призерам творческого состязания вручены дипломы и ценные подарки.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Общество Год детей
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