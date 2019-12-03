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вчера 20:55
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Айтказы Карабалаев стал новым акимом Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и городским маслихатом, а также по распоряжению акима Жамбылской области назначен аким города Тараза. Им стал Айтказы Карабалаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава Жамбылской области Аскар Мырзахметов представил активу города нового акима и дал ему ряд конкретных поручений.
Айтказы Карабалаев родился в 1966 году. Трудовую деятельность начал в качестве инженера-технолога в жилищном управлении города Алматы.
В разные годы занимал должности заместителя директора благотворительного фонда «Хаир Ихсан», заведующего отделом торгово-промышленного сообщества «Тигро Хауд», заместителя акима города Тараза, начальника управления экономики и торговли Тараза, директора агентства по взиманию сборов и отдельных налоговых платежей, акима Жуалынского района, советника директора Жамбылского областного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ».
С апреля 2019 года работал директором Туркестанского областного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ».
Напомним, по поручению Главы государства от 21 ноября 2019 года был освобожден от занимаемой должности аким Тараза Кайрат Досаев в связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя девочка.
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