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    Айкын Конуров о работе Народной партии Казахстана: Намерены идти в ногу со временем

    23 Ноября 2020, 12:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XVI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана (НПК) проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В повестке дня участники съезда обсуждают вопросы участия в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, предвыборную политическую программу НПК на выборах в Мажилис и маслихаты, формирования республиканского предвыборного штаба по выборам депутатов в Мажилис Парламента, также партийного списка кандидатов в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана.

    «По вопросу об участии партии в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов 10 января 2021 года. Предлагается участие Народной партии Казахстана в выборах в Мажилис Парламента и маслихаты 10 января 2021 года. Мы считаем, что за отчетный период на волне народной поддержки наша партия сменила свой бренд, из Коммунистической народной партии Казахстана стала Народной. Мы намерены идти в ногу со временем, иначе невозможно будет улучшить наши результаты. Мы уверены, что население страны поддержит наши начинания», - сказал председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров.

    Айкын Конуров отметил, что за минувшие пять лет было проведено 92 заседания фракции, направлено около 300 депутатских запросов, совершено 664 выезда в различные населенные пункты, организовано 1 450 встреч с населением, рассмотрено более 3 тысяч обращений физических и юридических лиц.

    «Решено множество вопросов. Фракция всегда придерживалась партийных принципов и, принимая решения, руководствовалась, прежде всего, интересами населения. Исходя из этого, мы не стали поддерживать законодательные нормы о повышении пенсионного возраста и неоднократно выступали против инициатив по продаже казахстанской земли в частную собственность, особенно иностранным представителям. Наша деятельность была направлена на то, чтобы и земельные ресурсы, и природные богатства страны использовались на благо народа», - подчеркнул А. Конуров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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