Айгуль Соловьева: Сложно переоценить важность функций независимых наблюдателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева призвала всех неравнодушных казахстанцев присоединиться включиться в мониторинг по обеспечению законности электорального процесса на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, передает МИА «Казинформ».

«Все мы наблюдали за выборами в США. В Казахстане также начался электоральный период, по итогам которого мы получим новый Мажилис Парламента и маслихаты. Я, как представитель третьего сектора и руководитель специальной мониторинговой группы, проводящей антикоррупционную деятельность «Anticorruption SMG», знаю, какое значение имеет общественный контроль. В своей работе мы руководствуемся принципами гласности, прозрачности, справедливости, добропорядочности, законности и превенции», - написала в Facebook Айгуль Соловьева.

По ее словам, выборы являются краеугольным фактором, формирующим доверие граждан и выполняющим огромную роль в дальнейшем развитии страны.

«В связи с чем, важность реализации функций независимых наблюдателей сложно переоценить в этот период. Надежда, что этот институт, способный отследить и обеспечить легитимность всего электорального процесса, не покидает меня, поэтому, мы, как общественное движение в полной мере способны принять участие в его мониторинге. Миссии независимых наблюдателей - общепризнанный институт, и в нашей стране хочется придать здоровый импульс и эффективный толчок для его дальнейшего развития. Думаю, что народ достоин, чтоб в Парламент и в маслихаты пришли грамотные, профессиональные люди, вызывающие уважение и доверие населения, переживающие за свой народ. Уверена, что все в наших руках, и мы сможем реально сформировать сервисное и ориентированное на потребности своих граждан представительные органы власти для улучшения жизни каждого человека в нашей стране!» - отметила А.Соловьева.

«Призываю всех неравнодушных присоединиться к инициативе создания Хартии и включиться в мониторинг по обеспечению законности всего электорального процесса. Хартия за справедливые и честные выборы между всеми участниками выборного процесса позволит объединить независимых наблюдателей и провести выборы транспарентно и открыто! Вместе мы сила, которую мы сможем продемонстрировать на предстоящих выборах! Хартия даст нам сильный рычаг коммуникаций с ЦИК и партиями для лучшей организации и понимания значения миссии наблюдателей, а также не позволит игнорировать их результаты», - обратилась к казахстанцам А.Соловьева.