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    Айгуль Соловьева: Призываю всех присоединиться к Хартии о честном наблюдении за выборами

    25 Декабря 2020, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции, председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева призывает всех казахстанцев присоединиться к Хартии о честном наблюдении за выборами, передает МИА «Казинформ».

    «Накануне выборы и уже в течение месяца, как я инициировала и продвигаю этот документ (Хартия о беспристрастном и честном наблюдении на выборах), который послужит неким объединяющим всех наблюдателей в предстоящем избирательном процессе.

    Уверена, что наступило время, когда гражданское общество способно консолидироваться и провести эти выборы достойно. Единые правила и подходы на основе международных стандартов и строгое следование им позволят доверять результатам и итогам выборов.

    В связи с чем призываю всех наблюдателей, партийный и независимых, включая и миссию ОБСЕ поддержать и присоединиться к ней», - написала Айгуль Соловьева на своей странице в Facebook.

    ХАРТИЯ О БЕСПРИСТРАСТНОМ И ЧЕСТНОМ НАБЛЮДЕНИИ НА ВЫБОРАХ

    Исходя из основ Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, принципов ОБСЕ, отраженных в так называемом Копенгагенском документе, Конвенции о стандартах демократических выборов, Конституции нашей страны и национального законодательства подчеркиваем значение и центральную роль выборов.

    Мы, как участники избирательного процесса преследуем цель привлечения представителей общественного сектора по обеспечению защиты избирательных прав и свобод посредством наблюдения за их соблюдением и реализации прав граждан на участие в управлении своей страной.

    В связи с чем, намереваемся:

    вести беспристрастное и честное наблюдение за избирательным процессом, взаимодействовать и сотрудничать со всеми внутренними и международными наблюдателями,

    действовать в соответствии с положениями настоящей Хартии с опорой на Конституцию страны, национальное законодательство и международные нормы, устанавливающие, что полномочия на власть должны основываться на волеизъявлении народа.

    способствовать совершенствованию демократических институтов народного волеизъявления, придерживаться кодекса поведения наблюдателей от БДИПЧ и принципов объективности, достоверности и открытости, ответственности и гласности, прозрачности и законности.

    признавать соблюдение процедур избирательного процесса, закрепленных в основном законе и правовых актах страны, соответствующих общепризнанным принципам и нормам международного права.

    В целях реализации намерений предлагаем и соглашаемся о нижеследующим:

    Организовать наблюдение за избирательным процессом для осуществления одной из высших форм выражения власти и воли народа посредством демократических, подлинных, свободных и справедливых выборов.

    Направлять все знания и усилия на обеспечение гарантий реализации избирательных прав и свободу голосования граждан, а также оперативного реагирования на любые их нарушения.

    Оказывать общественные услуги, направленные на разъяснение международных норм, Конституции и связанных с выборами законами, а также иных нормативных правовых актов, обеспечивающих права гражданина избирать и быть избранным.

    Оказывать содействие в организации избирательного процесса для достижения максимальной беспристрастности выборов под действенным общественным и международным наблюдением.

    Соблюдать Конституцию и выборное законодательство Республики Казахстан, а также руководствоваться международными актами при осуществлении наблюдения.

    Уважать работу других организаций, признавать роль независимых и наблюдателей от партий, проявлять готовность к диалогу и сотрудничеству с ними.

    Вести общественный контроль за соблюдением равных возможностей и прав участников избирательного процесса, с учетом того, что кандидаты не вправе использовать преимущества своего служебного или должностного положения в целях своего избрания.

    Реагировать на любые нарушения избирательных прав каждого гражданина в ходе наблюдения за организацией избирательного процесса

    Давать объективную и точную информацию с документальным подтверждением, а также достаточным для проверки сообщаемой информации.

    Содействовать разработке программ наблюдения, анализа законодательства, мониторинга предвыборной кампании и рассмотрения избирательных споров.

    Осуществлять мониторинг процесса регистрации политических партий и их предвыборных кампаний, а также СМИ, а также проведению оценки регистрации избирателей и границ выборных округов..

    Наблюдать за ходом голосования, процесса подсчета голосов, их суммирования, передачи данных и объявления результатов голосования.

    Оценивать результаты выборов посредством составления отчетов и выработки рекомендаций.

    Проводить в жизнь положения настоящей Хартии для закрепления гарантий организации общественного и международного наблюдения за выборами в Казахстане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы-2021
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