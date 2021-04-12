Айгуль Соловьева назначена советником Алика Шпекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айгуль Соловьева назначена внештатным советником председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Айгуль Соловьева назначена внештатным советником Председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом. Ранее она занимала должность руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы (далее – СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии», - говорится в сообщении Агентства.

СМГ является первым общественным институтом при Агентстве. Под руководством А.Соловьевой СМГ внесена ощутимая лепта в развитие открытости и подотчетности государственных органов, как на республиканском, так и местном уровнях.

Айгуль Соловьева является общественным деятелем, долгие годы вносящая значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана.

В свою очередь, руководителем СМГ назначен Рахим Ошакбаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя. Р.Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований «TALAP».