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    Айгуль Соловьева назначена советником Алика Шпекбаева

    12 Апреля 2021, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Айгуль Соловьева назначена внештатным советником председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    «Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Айгуль Соловьева назначена внештатным советником Председателя Агентства по взаимодействию с гражданским обществом. Ранее она занимала должность руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы (далее – СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии», - говорится в сообщении Агентства.

    СМГ является первым общественным институтом при Агентстве. Под руководством А.Соловьевой СМГ внесена ощутимая лепта в развитие открытости и подотчетности государственных органов, как на республиканском, так и местном уровнях.

    Айгуль Соловьева является общественным деятелем, долгие годы вносящая значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана.

    В свою очередь, руководителем СМГ назначен Рахим Ошакбаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя. Р.Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований «TALAP».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Коррупция Назначения Другие государственные органы
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