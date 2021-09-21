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    Айгуль Куспан назначена послом «Women Political Leaders» в Казахстане

    21 Сентября 2021, 19:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан назначена послом международной организации «Женщины – политические лидеры» (Women Political Leaders) в Республике Казахстан, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Брюсселе.

    «Women Political Leaders» выдала специальное свидетельство на имя Айгуль Куспан, подтверждающее это назначение. Кандидатура А. Куспан в качестве посла данной международной организации утверждена с учетом ее заслуг и активной деятельности в Парламенте Казахстана.

    При содействии Посольства Казахстана в Бельгии планируется организация встречи А. Куспан и С. Кох-Мехрин для обсуждения совместных проектов.

    Данная инициатива направлена на реализацию одного из положений Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» об обеспечении максимальной поддержки экономических и политических позиций женщин в обществе.

    «Women Political Leaders» — независимый, международный беспартийный фонд со штаб-квартирами в Бельгии и Исландии, который выступает за лучшую реализацию возможностей женщин.

    Деятельность организации направлена на увеличение количества женщин на руководящих должностях и расширение их влияния для решения международных проблем и достижения общих интересов на глобальном уровне.

    WPL была основана в 2013 году немецким политиком и бывшим членом Европарламента от Свободной демократической партии Сильваной Кох-Мехрин.

    WPL пользуется широкой поддержкой выдающихся политических лидеров и влиятельных лиц из гражданского общества, частного сектора, международных учреждений и научных кругов стран мира. В состав этой организации входят женщины, занимающие политические посты: главы государств, правительств, члены парламентов и министры.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Мажилис Назначения Бельгия Европа
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