Айгуль Куспан: Казахстан выступает за независимый, мирный и процветающий Афганистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объединить усилия в решении стоящих перед Афганистаном вызовов призвала депутатов Парламентской ассамблеи ОБСЕ председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На конференции «Текущие вызовы безопасности: Афганистан - в центре внимания», проходящей в онлайн-формате в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, участники обсудили текущее положение дел в Афганистане и связанные с ним вызовы региональной безопасности для государств Центральной Азии.

Председатель межпарламентской организации, объединяющей 323 парламентария из 57 стран, Маргарета Седерфельт отметила, что в связи с приходом к власти в Афганистане движения «Талибан» ситуация в этой стране входит в число ключевых проблем международной повестки дня.

Она рассказала коллегам об итогах своих недавних визитов в Таджикистан и Узбекистан, подчеркнув необходимость взаимодействия с государствами Центральной Азии. Особую озабоченность ОБСЕ вызывают вопросы обострения гуманитарного кризиса в Афганистане в зимнее время.

Между тем, в последнее десятилетие внимание со стороны ОБСЕ к Афганистану было ограниченным, несмотря на мадридские, вильнюсские министерские решения в 2007 и 2011 годах, а также Астанинскую декларацию 2010 года.

Казахстанская сторона, напротив, на площадках ОБСЕ регулярно говорила о необходимости уделения должного внимания Афганистану. Теперь, похоже, организация переосмысляет свое отношение к этой стране.

«Ввиду изменения ситуации необходимо пересмотреть подходы и рассмотреть необходимость подготовки нового документа, отражающего новую ситуацию», - заявила директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Туула Юрьеля.

В то же время, на ее взгляд, принять всеобъемлющий документ касательно Афганистана странам-участницам ОБСЕ будет непросто. Не в последнюю очередь по причине разного отношения государств-членов организации к «Талибану». «Режим талибов в Кабуле не признан, а его демократическая легитимность сомнительна», - отметила Туула Юрьеля.

В свою очередь, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан напомнила участникам конференции о том, что полное возвращение Афганистана к мирной жизни является одним из неизменных приоритетов внешней политики Казахстана.

К слову, Казахстан долгое время оставался единственным государством региона, финансировавшим проекты содействия Афганистану. Среди прочего, можно вспомнить программу обучения афганской молодежи в казахстанских вузах и строительство школы, больницы, дорог и мостов в этой стране.

Казахстан, будучи инициатором и активным участником процессов внутрирегионального сотрудничества в Центральной Азии, долгое время стремится объединить усилия для укрепления взаимопонимания и доверия по всему региону.

«Республика Казахстан выступает за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Выступаем за сохранение сложившихся региональных торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном», - подчеркнула Айгуль Куспан.

В связи с этим глава влиятельного Комитета Мажилиса заверила участников конференции, что Казахстан продолжит оказание технической и гуманитарной помощи Афганистану, а также поддержку международных усилий для скорейшей стабилизации ситуации в этой стране.



