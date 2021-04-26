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    Айгерим Сарыбай уступила узбекистанке в финале Азиатского отборочного турнира по фехтованию

    26 Апреля 2021, 14:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана продолжается олимпийский Азиатский отборочный турнир по фехтованию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В рамках континентального турнира завершились соревнования на сабле среди девушек. Айгерим Сарыбай, которая представляла Казахстан в борьбе за лицензию успешно дошла до финала соревнований.

    Однако в финальном матче, где оспаривалась судьба лицензии, она уступила Зайнаб Дайбековой из Узбекистана со счетом 6:15 и заняла второе место. Отметим, что лицензии на азиатском отборочном турнире выдаются только победителю соревнований. Таким образом, Сарыбай не сможет представить Казахстан на Олимпиаде в Токио.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан
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