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    Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Министерства финансов РК

    5 Июня 2020, 12:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ашуев Айдын Жумабекович назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Айдын Ашуев родился в 1976 году в г. Алматы.

    Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию.

    Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности», АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Казагрогарант», Агентстве РК по статистике, возглавлял РГП «Информационно- вычислительный центр».

    В январе-августе 2019 года возглавлял Комитет по государственным закупкам Министерства финансов РК, с августа 2019 года до настоящего времени занимал должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

    Автор:

    Назначения Минфин РК
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