Айдын Аимбетов встретился со студентами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прославленный космонавт Айдын Аимбетов встретился со студентами в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Народный герой, космонавт Айдын Аиымбетов встретился с коллективом преподавателей, студентов и сотрудников Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова.

В ходе встречи космонавт поделился своими историями полета в космос, информацией о планах «Казкосмоса», подчеркнул важность сохранения экологии и ответил на многочисленные вопросы студентов.

«В ближайшем будущем в космос будут часто летать непрофессионалы. Когда бизнес освоится - где много людей, там должны быть те люди, которые являются врачами. Я буду рад, когда на орбите откроются первый медпункт, больница, лаборатория», - отметил Айдын Аиымбетов.

Космонавт рассказал и о том, какие ощущения испытывал в космосе.

Он призвал студентов написать диссертацию о восстановлении или регенерации организма в условиях глубокого стресса.

«Каждый из нас обладает особыми возможностями, просто они у нас не раскрыты. Нужен стресс, встряска, чтобы их раскрыть. Вам медикам - прямая работа знать, как работает организм, как вызвать эти реакции», - сказал Айдын Аиымбетов.

Космонавт поделился о своем долгом пути в космонавты, который стартовал еще в 2003 году.

По его словам, это были долгие годы подготовки, сложнейший экзамен с сотнями экзаменаторов, задававших самые неожиданные вопросы и тяжелую программу подготовки. Одним из испытаний в конце были пять дней в сурдокамере.

«Помещение в ширину два метра, в длину порядка четырех. В понедельник заходит испытуемый рано утром. Надевает так называемую шапку Мономаха - прибор для снятия показаний активности мозга, кардиограммы и других. Человек работает, выполняет тесты компьютерные. Вечером ложится спать. Во вторник утром встает и до пятницы не спит. Помещение без окон. Вы не видите смены дня ночи, только часы у вас. С вами никто не разговаривает, общаются только световыми сигналами через лампочки. Также проверяется реакция вашего организма на отсутствие сна. Когда не спишь, все время проводишь на ногах. Вся комната утыкана камерами. Как оказалось, к некоторым из испытуемых приходили «гости». У кого-то гном прибегал. У кого-то что-то в стенку стучало, иными словами - галлюцинации. Эти люди не проходили испытание, конечно. Космонавту нельзя ложиться во время прохождения испытания. Четыре дня, когда не спишь, не должен ложиться», - поделился А.Аимбетов.

Своего полета космонавт ждал с 2009 года, когда из-за мирового финансового кризиса полеты в космос отменили.

«А возраст идет. Здоровье. Нервы. Я считаю, все болезни от нервов. Переживаешь. Когда полет случился - страшно стало. Это все-таки со стороны красиво. Что такое ракета? Это высотой заполненная вся топливом и наверху маленький кораблик. Керосин и кислород. Снизу поджигают, говорят: «Все нормально будет». Когда ракета начинает взлетать - особые ощущения. Пошла работа - страх прошел. На орбиту вышли, когда увидел Землю - большое вливание в кровь адреналина, воздействие эндорфина. Эйфория. Потом дальше работа. Чувства были смешанные», - поделился он.

Студенты поинтересовались у Айдына Аимбетова о том, будет ли новый набор в космонавты. Он отметил, что набор состоится в скором будущем.

«В настоящее время отрабатываются элементы научной программы. Казкосмос подходит очень практично. Мир уже не удивишь полетом в космос следующего казахстанца. Как будет готова научная программа, будут вестись переговоры со странами которые могут выводить космонавтов на орбиту и будет совершен полет. Сейчас мои друзья говорят часто: почему бы следующим космонавтом не была бы наша девушка? Наши девушки иногда по некоторым параметрам дают фору парням. Спокойствие и рассудительность – мы, парни, берем напористостью, настойчивостью, силой. А так как девушки более физически слабы - должны подумать, рассмотреть, и в более спокойном, тихом варианте пройти. В скором будущем будет объявлен отбор», - сказал он.

Также А.Аимбетов рассказал о том, что Казкосмос рассматривает проект создания тренажерного комплекса по моделированию космического полета на Земле. Аналогичные проекты есть у Роскосмоса и NASA.



