Айдын Аимбетов подарил первому космонавту ОАЭ белого верблюжонка

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Байконуре состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц предстоящего космического полета на МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-15» прибыли на Байконур 10 сентября, вчера они провели первую тренировку на космодроме, примерили свои скафандры, протестировали на герметичность и заняли места в «Союзе».

Основной экипаж - Олега Скрипочку, Джессику Меир, Хаззаа аль Мансури, а также их дублеров ­- Сергея Рыжикова, Томасаа Маршбёрн и Султана аль Неяди приветствовали заместитель генерального директора РКК «Энергия» Сергей Романов, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, руководители предприятий Роскосмоса, представители Казкосмоса.

Они заверили космонавтов и астронавтов в том, что будут приложены все усилия для обеспечения безопасного и успешного старта.

С пожеланиями удачного старта с Байконура и благополучного возвращения на казахскую землю к экипажу обратился летчик-космонавт РК Айдын Аимбетов.

«Я очень хорошо понимаю ваше волнение, так как ровно 4 года назад стоял на вашем месте и сегодня, кстати, 12 сентября - день приземления нашего экипажа», - сказал казахстанский космонавт.

В знак поддержки первого космонавта ОАЭ Айдын Аимбетов вручил Хаззаа аль-Мансури сувенир, символизирующий «корабль пустыни» - белого верблюжонка. «У нас тоже есть верблюды, но только с одни горбом», ­ответил на русском языке арабский космонавт, поблагодарив за подарок казахского коллегу.

Старт ТПК «Союз МС-15» с очередной экспедицией на МКС назначен на 25 сентября 2019 года.

Особенностью данного пуска будет то, что это будет «крайний запуск ракеты «Союз-ФГ», после чего знаменитый Гагаринский старт будет закрыт на модернизацию.

Из трех членов экипажа два новичка – американка Джесика и араб Хаззаа впервые полетят в космос. Для командира корабля Олега Скрипочки это будет третий космический полет. Первый космонавт ОАЭ будет работать по программе экспедиции посещения, российский космонавт и американский астронавт отправляются на МКС в долгосрочную экспедицию.

Основной экипаж очень колоритный: русский, американка, араб, что породило на Байконуре уже немало новых анекдотов. Позитивный настрой, который царил на площадке перед гостиничным комплексом «Космонавт», прекрасная осенняя погода Байконура, встреча давних друзей – традиционная церемония поднятия флагов дала официальный старт подготовки экипажей непосредственно к полету с космодрома Байконур.