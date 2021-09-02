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    Айдын Аимбетов: Космические технологии - на службе экономики страны

    2 Сентября 2021, 11:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шесть лет назад, 2 сентября 2015 года в 10:37 минут по времени Астаны с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-18М» с казахстанским космонавтом Айдыном Аимбетовым на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это был юбилейный, 500-ый запуск ракеты-носителя «Союз» с Гагаринского старта Байконура. К Международной космической станции (МКС ) отправилась очередная экспедиция в составе командира корабля российского космонавта Сергея Волкова, бортинженеров - космонавта-испытателя Республики Казахстан Айдына Аимбетова и первого астронавта Дании Андреаса Могенсена.

    Пуск прошел в штатном режиме. За стартом экипажа наблюдали сотни людей, среди которых руководители «Роскосмоса», «Казкосмоса», Европейского космического агентства, близкие и родные космонавтов. Проводить сына в дальний космический путь приехала мама Айдына Аимбетова Жумагуль-апа, отец Сергея Волкова - космонавт Александр Волков, жены и дети всех трех членов экипажа. На борт МКС Айдын Аимбетов взял флаг Республики Казахстан, флаги Ассамблеи народа Казахстана и международной выставки «ЭКСПО-2017».

    Для всех космонавтов день полета и день возвращения на Землю- особые даты, которые они сравнивают по значимости с днем рождения. О непростой дороге в космос Айдына Аимбетова мы рассказывали в своих материалах.

    После окончания космического полета Қазақстан Республикасының Халық Қахарманы, летчик-космонавт РК и первый космонат Казкосмоса Айдын Аимбетов приступил к работе в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», где трудится последние шесть лет.

    «Вчера все с особым волнением слушали Послание народу Казахстана Президента РК Касым-Жомарта Токаева, где Глава государства определил ряд инициатив по социально-экономическому развитию страны, в том числе касающихся и нашей работы», - рассказал заместитель председателя правления АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    «Глава государства поручил шире использовать возможности космического мониторинга и дистанционного зондирования земель. Наша компания, на которую возложены важные задачи по развитию современных космических технологий, будет и далее расширять спектр задач и возможностей космомониторинга и дистанционного зондирования Земли. В рамках Послания специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» продолжат внедрять инновационные технологии в экономику страны. Также мы постараемся делом поддержать инициативу Главы государства о том, что «Казахстан должен стать центральным цифровым хабом в Евразии», - отметил Айдын Аимбетов.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Послание Президента-2021
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