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    Айдос Ербосынулы сделал вес и провел дуэль взглядов в США

    5 Ноября 2022, 07:29

    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) прошел взвешивание перед боем с чемпионом мира во втором среднем весе из Кубы Давидом Моррелем (7-0, 6 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок состоится в Лас-Вегасе утром 6 ноября по казахстанскому времени. На кону боя будет стоять титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA Super, который принадлежит кубинскому боксеру.

    Накануне боя соперники прошли официальную процедуру взвешивания и встретились лицом к лицу на дуэли взглядов.



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