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    Айдос Ербосынулы проведет самый большой бой в своей карьере

    8 Апреля 2021, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титулов чемпиона WBC Asia, WBA International и WBO Global во втором среднем весе Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) проведет свой следующий бой 17 апреля в Карлсруэ (Германия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Ербосынулы станет непобежденный россиянин Евгений Шведенко (15-0, 6 KO).

    Поединок будет носить статус элиминатора для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF во второй средней категории.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Германия
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