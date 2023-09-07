Айдарбек Сапаров: Вместо 27 крупных землевладельцев пришли средние инвесторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Земли крупных землевладельцев переданы инвесторам среднего уровня. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос в свое время стоял. Ранее работали крупные компании. Их заменили отдельные инвесторы. Было крупных 27 компаний, то есть хозяйств, теперь вместо них пришли 27 средних инвесторов. Все они работают, раздают паи. Теперь есть мелкие проблемы. Это решаемые вопросы», - сказал Айдарбек Сапаров, отвечая на вопросы журналистов в Акорде.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде встречается с президентом Албании Байрамом Бегаем.