Айдарбек Сапаров предложил ускорить досмотр грузов на границе с РФ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в рамках рабочего визита в г. Москва встретился с заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным. Стороны обсудили вопросы товарооборота в сфере АПК между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

За семь месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Россией составил более $1,4 млрд, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В ходе переговоров А. Сапаров предложил ускорить процесс прохождения досмотра грузов на границе с Российской Федерацией.

Отметим, в сентябре текущего года во время Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил проблему при транспортировке груза на границе.

«Это позволит нам нарастить товарооборот, в части увеличения казахстанского экспорта продукции АПК. Для реализации данной меры необходимо тесно взаимодействовать и быстрее реагировать на возникающие, на границах при перевозке грузов, проблемы», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Российская сторона, в свою очередь, предложила обменяться реестром предприятий-экспортеров для оперативного реагирования в случае возникновения проблем при пересечении границ.

Встреча состоялась в рамках посещения делегации Министерства сельского хозяйства РК во главе с первым вице-министром Айдарбеком Сапаровым российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2021», которая проходила в период с 5 по 8 октября 2021 г.

Представители МСХ РК ознакомились с представленными разработками, продукцией ряда павильонов регионов России, провели встречи с потенциальными инвесторами из числа мировых производителей и переработчиков продукции АПК, присутствующих на территории Российской Федерации.

Кроме этого, в рамках посещения агропромышленной выставки «Золотая осень - 2021» первый вице-министр сельского хозяйства А. Сапаров принял участие во втором международном агропромышленном форуме с участием министра сельского хозяйства Российской Федерации Д. Патрушева, а также представителей агробизнеса, таких как холдинг «Мираторг» и т.д.

«Золотая осень» — это масштабная экспозиция достижений российских сельхозпроизводителей, включающая насыщенную деловую программу для профессионалов отрасли. В этом году тематическими векторами выставки стали актуальные темы аграрного сектора, науки и инноваций. В выставке приняли участие множество экспонентов из российских регионов и стран ближнего зарубежья.