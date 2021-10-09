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    Айдарбек Сапаров предложил ускорить досмотр грузов на границе с РФ

    9 Октября 2021, 15:53

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в рамках рабочего визита в г. Москва встретился с заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным. Стороны обсудили вопросы товарооборота в сфере АПК между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    За семь месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Россией составил более $1,4 млрд, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

    В ходе переговоров А. Сапаров предложил ускорить процесс прохождения досмотра грузов на границе с Российской Федерацией.

    Отметим, в сентябре текущего года во время Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил проблему при транспортировке груза на границе.

    «Это позволит нам нарастить товарооборот, в части увеличения казахстанского экспорта продукции АПК. Для реализации данной меры необходимо тесно взаимодействовать и быстрее реагировать на возникающие, на границах при перевозке грузов, проблемы», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

    Российская сторона, в свою очередь, предложила обменяться реестром предприятий-экспортеров для оперативного реагирования в случае возникновения проблем при пересечении границ.

    Встреча состоялась в рамках посещения делегации Министерства сельского хозяйства РК во главе с первым вице-министром Айдарбеком Сапаровым российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2021», которая проходила в период с 5 по 8 октября 2021 г.

    Представители МСХ РК ознакомились с представленными разработками, продукцией ряда павильонов регионов России, провели встречи с потенциальными инвесторами из числа мировых производителей и переработчиков продукции АПК, присутствующих на территории Российской Федерации.

    Кроме этого, в рамках посещения агропромышленной выставки «Золотая осень - 2021» первый вице-министр сельского хозяйства А. Сапаров принял участие во втором международном агропромышленном форуме с участием министра сельского хозяйства Российской Федерации Д. Патрушева, а также представителей агробизнеса, таких как холдинг «Мираторг» и т.д.

    «Золотая осень» — это масштабная экспозиция достижений российских сельхозпроизводителей, включающая насыщенную деловую программу для профессионалов отрасли. В этом году тематическими векторами выставки стали актуальные темы аграрного сектора, науки и инноваций. В выставке приняли участие множество экспонентов из российских регионов и стран ближнего зарубежья.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минсельхоз Россия Сельское хозяйство
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