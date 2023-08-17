Айдарбек Ходжаназаров стал почетным президентом федерации «Кокпар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялось внеочередное заседание республиканской федерации «Кокпар». В его работе приняли участие президент Ассоциации национального спорта Республики Казахстан Исламбек Салжанов, президент республиканской федерации «Кокпар» Бауржан Исабаев и все члены региональных филиалов федерации, передает МИА «Казинформ».

На встрече был представлен Почетный президент республиканской федерации «Кокпар», им был избран известный бизнесмен, видный общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента РК - Айдарбек Ходжаназаров.

Выступивший на встреч президент республиканской федерации «Кокпар» Бауржан Исабаев рассказал о социальной важности кокпар и поделился задачами, которые стоят перед объединением.

«Кокпар – это вид спорта, который не только тренирует физическое состояние человека, но и имеет глубокие связи с духовностью и традициями казахского народа. Поэтому, я считаю, что Айдарбек Асанулы сможет внести большой вклад в развитие данного вида спорта. Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем Кокпар будет развиваться на самом высоком уровне, как на региональном уровне, так и на международной арене.Следует отметить, что у спортивной дисциплины кокпар еще много накопившихся нерешенных задач, в числе которых - пересмотреть правила по кокпар и внести в них дополнения и изменения. Мы займемся работой над ними совместно с Ассоциацией национального спорта. Нас объединяет одна большая, общая цель. Необходимо не только организовать пятые Всемирные игры кочевников в нашей стране на высочайшем уровне, но и доказать, что мы являемся ведущей страной в мире по кокпар», - сказал Бауржан Абдирашитулы.

В свою очередь президент Ассоциации национального спорта Республики Казахстан Исламбек Салжанов отметил аспекты развития кокпар и акцентировал внимание на роли данного спорта в обществе.

«Как известно, кокпар - это тот вид спорта, который олицетворяет наш национальный дух. Кокпар – это важное культурное наследие и богатство нашего народа. Невозможно представить казаха без кокпара. Поэтому все новости и события, происходящие вокруг кокпара, находятся в центре внимания общества. Благодаря поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в последние годы в нашей стране идет активное развитие и популяризация национальных видов спорта. Айдарбек Асанулы по сей день, помимо активной общественно-политической деятельности, всячески поддерживает развитие национальных видов спорта, в том числе кокпар. Искренне верю, что Айдарбек Асанулы, ставящий на первое место патриотизм и возрождение национальных традиций, сумеет придать новый импульс работе федерации «Кокпар». В будущем Ассоциация национального спорта совместно с Федерацией будет активно работать над дальнейшим развитием этого спорта. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента Республиканской федерации «Кокпар» Бауыржана Абдрашитовича Исабаева за его активную работу. В сентябре 2024 года Казахстан принимает V Всемирные игры кочевников. Это очень почетная для Казахстана миссия, но вместе с тем это и большая ответственность. Организация и проведение данного международного мероприятия находится под личным контролем Главы государства Касым-Жомарта Токаева» - заявил Исламбек Салжанов.

Выступивший в завершении встречи, почетный президент Федерации «Кокпар» Айдарбек Ходжаназаров особо отметил, что рад приступить к столь важной и ответственной работе.

«Все знают, как я трепетно отношусь к национальным видам спорта, в том числе и к кокпару. Моя основная цель - поднять дух нашего народа через развитие нашего национального спорта, показать всему миру честь и достоинство нашей нации. В дальнейшем я приложу все усилия для решения всех вопросов, существующих вокруг этого спорта», - сказал Айдарбек Ходжаназаров.

На сегодня в Ассоциацию национального спорта входят 9 федераций: байге, кокпар, аударыспак, тенге илу, жамбы ату, асык Ату, традиционная стрельба из лука, тогызкумалак и кусбегилик.

С сентября 2022 года, президентом Ассоциации национального спорта избран известный предприниматель и меценат, председатель попечительского совета фонда «Алтын кыран» Исламбек Салжанов.