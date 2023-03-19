Айдарбек Ходжаназаров проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айдарбек Ходжаназаров проголосовал на избирательном участке №393, расположенном в здании театра оперы и балета «Астана Опера». Его сопровождала сопредседатель партии Динара Шукижанова.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.