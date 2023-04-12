Айдарбек Ходжаназаров назвал основные проблемы казахстанских фермеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров рассказал, с какими проблемами обращаются к депутатам казахстанские фермеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне пишут сельхозники, производители пшеницы со всех регионов, начиная от Актюбинска, заканчивая Павлодаром, Костанаем, Петропавловском, Акмолинской областью. Они говорят, что у них накопились серьезные остатки прошлого года, по причине того, что был введен запрет на экспорт в летнее время. Пока государственные органы открыли разрешение на экспорт нашего зерна, в это время подоспело российское зерно, которое просто нахлынуло на наши традиционные рынки и выбило нас с Узбекистана, с Киргизии, с Таджикистана, с Туркменистана. Мы не могли экспортировать в это время, у нас был закрыт экспорт для нашей пшеницы», - рассказал мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров.

«Плюс ко всему этому, у них (российское зерно – прим. ред.) качество наоборот ниже, поэтому у них себестоимость ниже. Наше зерно всегда считалось высококачественным, именно по хлебопекарному качеству, тогда как для среднеазиатского рынка такое высококачественное зерно, как наше, не требуется в таком большом количестве. Буквально на этой неделе принято решение об ограничении ввоза транспортом через границу российского зерна», - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

По его словам, в Казахстане из за границы привозили зерно по поддельным документам, не уплачивался НДС, тарифы. Это зерно выдавалось как казахстанское, что повлияло на цену.

«Мы начинали в октябре-ноябре со 125 тысяч тенге за тонну, что давало маржинальность для наших фермеров 15-20%. Сейчас цена упала до 85 тысяч тенге, продается ниже себестоимости. Было, что и раньше продавали ниже себестоимости, но проблема в том, что у нас через месяц начинаются посевные работы, а мы не готовы. Нашим фермерам хватает средств, чтобы посеять и убрать урожай», - пояснил депутат.

Айдарбек Ходжаназаров отметил, что после того, как было принято решение об ограничении ввоза, необходимо провести обратные интервенции. То есть, депутат предлагает государственному фонду закупить зерно за низкие цены на будущее, на тяжелые времена, что позволит выровнять цену хотя бы до 100 тысяч тенге за тонну.

«Это даст возможность нашим фермерам заработать какие-то деньги, хотя бы получить свои средства обратно и снова вложить в эту землю. Мы не говорим о том, что фермер хочет жить на широкую ногу. Ему нужно хотя бы каждый год продолжать свою деятельность. Такая же ситуация происходит по сухому молоку. Оно нахлынуло к нам на рынок. Это сухое молоко готовится из некондиционного молока. Мы должны посмотреть, какого качества сухое молоко к нам приходит, так как это сухое молоко выбивает все наши фермы. Мы будем видеть на прилавках не молочные продукты из настоящего молока, а те, что сделаны из сухого молока, привезенные из других стран», - добавил он.

Ранее Айдарбек Ходжаназаров подверг критике новую единую государственную информационную систему. По его словам, более 40 тысяч фермеров рискуют не получить положенные им выплаты.



