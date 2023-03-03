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    Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда

    3 Марта 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абдрашид Жукенов представил судейскому корпусу Актюбинского региона нового председателя областного суда - Айдара Смагулова. Ранее он занимал должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Актюбинского областного суда.

    Во встрече приняли участие аким области, судьи и актив региона, представители правоохранительных органов.

    Абдрашид Жукенов отметил многолетний стаж судейской работы Айдара Аскербековича, подчеркнув его высокий профессионализм, безупречную репутацию и трудолюбие. Спикер выразил уверенность в том, что Айдар Смагулов в новой должности внесет свой весомый вклад в развитие судебной системы.

    Айдар Смагулов родился в 1973 году в селе Благовещенка Джамбульского района Северо-Казахстанской области. В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

    Трудовая деятельность:

    С 2001 по 2010 год – ведущий специалист Администратора судов Северо-Казахстанской области, судья Петропавловского городского суда, суда №2 города Петропавловска;

    С 2010 по 2014 год – председатель суда района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области;

    С2014 по 2017 год – судья Северо-Казахстанского областного суда;

    С 2017 года до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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