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    Айдар Абилдабеков назначен председателем Комитета торговли МТИ РК

    11 Июля 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Абилдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

    Айдар Абилдабеков 1970 года рождения.

    Окончил Қарагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Финансы и кредит» (квалификация экономист).

    Начал трудовую деятельность в 1996-1998 г.г. в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

    В период с 1998 по 2009 годы работал в таможенных органах РК.

    С 2009 по 2022 годы работал в органах статистики РК: начальником управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника департамента статистики по городу Алматы, возглавлял департаменты статистики по Южно-Казахстанской области, по Туркестанской области и по городу Алматы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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