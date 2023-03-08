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    Айдана Сагындыкова из Актобе стала «Мисс Национальная гвардия»

    8 Марта 2023, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фотоконкурс проводился среди женщин-военнослужащих Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель пресс-службы Нацгвардии полковник Ерболат Султанов, в конкурсе приняли участие более 30 женщин в форме, которые с большим достоинством несут тяжелый груз службы на своих хрупких плечах.

    Победительница была определена путем онлайн-голосования, и Айдана была удостоена титула «Мисс Национальная гвардия 2023 года».




    Айдана родилась 30 августа 1995 года в Айтекебийском районе Актюбинской области. После окончания школы она поступила в Казахско-Русский Международный Университет изучать юриспруденцию. После окончания учебы в 2020 году она узнала о воинской части 6655, расположенной в Актобе, и захотела служить юристом. Однако военнослужащие предложили Айдане другую вакансию, объяснив, что в их части уже есть юрист. На что Айдана без колебаний приняла предложение поработать штабным офицером в службе тыла.

    «Я очень рада, что посвятила свою жизнь военной службе», - говорит Айдана. Здорово, что помимо задач повседневной службы по охране общественного порядка в Национальной гвардии есть место такому конкурсу, как «Мисс Национальная гвардия». Я благодарна своим коллегам и друзьям, которые поддерживали меня и отдали свой голос за меня.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Нацгвардия
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