Айдана Сагындыкова из Актобе стала «Мисс Национальная гвардия»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фотоконкурс проводился среди женщин-военнослужащих Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель пресс-службы Нацгвардии полковник Ерболат Султанов, в конкурсе приняли участие более 30 женщин в форме, которые с большим достоинством несут тяжелый груз службы на своих хрупких плечах.

Победительница была определена путем онлайн-голосования, и Айдана была удостоена титула «Мисс Национальная гвардия 2023 года».