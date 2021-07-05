Айбек Нугымаров проиграл в четвертьфинале «Казахстан барысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двухкратный чемпион турнира «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров проиграл в четвертьфинале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двухкратный чемпион «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров встретился с Еламаном Ергалиевым - победителем турнира 2017 года.

Еламан Ергалиев из Кызылорды обыграл соперника с очком «полупобеда».

Напомним, еще один чемпион «Казахстан барысы» Мухит Турсынов досрочно завершил турнир.

Призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.



