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    18:42, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Айбек Нугымаров проиграл в четвертьфинале «Казахстан барысы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двухкратный чемпион турнира «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров проиграл в четвертьфинале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Двухкратный чемпион «Казахстан барысы» Айбек Нугымаров встретился с Еламаном Ергалиевым - победителем турнира 2017 года.

    Еламан Ергалиев из Кызылорды обыграл соперника с очком «полупобеда».

    Напомним, еще один чемпион «Казахстан барысы» Мухит Турсынов досрочно завершил турнир.

    Призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.



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