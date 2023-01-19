Айбек Егембергенов возглавил департамент регулирования естественных монополий по Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан на должность руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Кызылординской области назначен Егембергенов Айбек Асылханович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Айбек Егембергенов родился в 1987 году в Шиелийском районе Кызылординской области.

В 2007 году окончил Кентауский многопрофильный колледж по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», в 2012 году Павлодарский государственный педагогический институт - по специальности «Основы права и экономики».

Трудовую деятельность начал в 2008 году секретарем кабинета психолого-педагогической коррекции Туркестанской области.

В 2009-2015 гг. работал учителем информатики колледжа «Яссы», инженером-программистом товарищества с ограниченной ответственностью «Нұрлы Қалқан».

С 2015 по 2019 годы - главный специалист департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.

С 2019 года по 16 января 2023 года - руководитель отдела и заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Туркестанской области.





Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области