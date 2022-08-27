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    Айбат Ильясов назначен вице-министром просвещения РК

    27 Августа 2022 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович назначен на должность вице-министра просвещения РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

    С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии».

    С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций».

    С 2009 по 2012 годы – главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

    С марта 2013 года до февраля 2022 года – руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

    С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.




    Фото: primeminister.kz
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