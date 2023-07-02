Айбар Ержанов стал восьмикратным чемпионом по пауэрлифтингу в Гонконге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудник Службы государственной охраны РК Айбар Ержанов стал восьмикратным чемпионом Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона по пауэрлифтингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение СГО в Instagram.

Он завоевал 10 золотых медалей по всем видам классического и экипировочного пауэрлифтинга на чемпионате, проходившем 26-30 июня в Гонконге. Также он дважды обновил рекорд Азии по классическому жиму. На чемпионате Азиатско-Тихоокеанско-Африканского региона участвовали более пятисот спортсменов из 40 стран. Айбара, вернувшегося сегодня с престижных соревнований с триумфом, встретили друзья и коллеги в аэропорту г. Астана.