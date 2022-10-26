Автовоз слетел в кювет на трассе Костанай - Карабутак

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – 40-летний водитель автовоза не справился с рулевым управлением. В результате ДТП водитель не пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент случился сегодня в 11:06 на 127 км трассы Костанай - Карабутак. 40-летний водитель автовоза не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Водитель не пострадал, оказывается помощь по эвакуации машины.

В департаменте полиции сообщили, что к водителям постоянно обращаются и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения в условиях изменения погоды.

Ранее сообщалось, что количество погибших в ДТП с участием двух машин в Алматинской области выросло до семи человек. В больнице скончался месячный ребенок.