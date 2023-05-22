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    Автовоз с новыми Tesla перевернулся на трассе в Жетысуской области

    22 Мая 2023, 12:52

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водитель большегруза, перевозивший автомашины Tesla, попал в ДТП в Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в соцсетях. Мужчина за кадром сообщил, что автовоз перевернулся посреди дороги и повредил дорожное ограждение.

    В департаменте полиции Жетысуской области проинформировали, что 21 мая на 143 км автодороги Алматы-Усть-Каменогорск (перевал Архарлы) произошло ДТП с участием автовоза Scania.

    «39-летний водитель большегруза перевозил семь автомашин Tesla. В дорожной аварии никто не пострадал. Движение автомашин продолжается в рабочем режиме, автодорога не перекрывалась», - отметили в пресс-службе ДП региона.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    ДТП Происшествия Жетысуская область
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