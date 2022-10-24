Автовоз перевернулся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 21 октября на автодороге «Екатеринбург – Алматы». Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозивший шесть автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Также стало известно, что на момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени. Он, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия.

В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается.

В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ