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      Акмолинская область

    Автовоз перевернулся в Акмолинской области

    24 Октября 2022, 14:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 21 октября на автодороге «Екатеринбург – Алматы». Установлено, что водитель Мercedes Аctros, перевозивший шесть автомашин, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Также стало известно, что на момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения легкой степени. Он, совершив аварию, попытался скрыться с места происшествия.

    В результате опрокидывания никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Материальный ущерб устанавливается.

    В отношении 33-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также он привлечен к ответственности по статье 611 КоАП РК за оставление места ДТП. Материалы направлены в суд.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область ДТП МВД РК
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