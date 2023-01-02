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    Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды

    2 Января 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с обильным снегопадом, метелью и ограниченной видимостью автодороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Дорожные службы в связи с ухудшением погодных условий работают в усиленном режиме на всех участках. Так, в период с 31 декабря израсходовано порядка 2 000 кубометров противогололедных материалов.

    Для всех видов автотранспорта закрыты следующие участки автодорог:

    В Акмолинской области движение ограничено на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» —от границы Костанайской области до посёлка Сурган.

    В Актюбинской области закрыт участок трассы «Самара-Шымкент» от поселка Белогорка до границы Кызылординской области. Также закрыт участок трассы «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» от поселка Карабутак до границы Костанайской области.

    В Костанайской области ограничение введено на автодорогах «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» (уч. гр.Актюбинской обл.-г.Рудный); «Денисовка-Житикара-Мюктыколь» (уч. п.Денисовка-гр.РФ); «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (уч. г.Тобыл-гр.Акмолинской обл).

    В Кызылорлинской области ограничено движение на участке автодороги «Самара-Шымкент» от гр.Актюбинской области до города Арал.

    В случае возникновения внештатных ситуаций необходимо звонить по короткому номеру 1403.
    Акмолинская область Актюбинская область Костанайская область Кызылординская область Дороги Погода
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