РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Автотрассу от Капшагая до ВКО закрыли для всех видов транспорта

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с погодными условиями полностью закрыли автотрассу от города Капшагая до ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 16:00 часов 22 января 2021 года в связи с ухудшением погодных условий (ограниченная видимость, усиление ветра, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск» (с 70 км по 615 км, город Капшагай - граница ВКО)», - сообщили в депаратмента по чрезвычайным ситуациям области.

    Между тем спасатели убедительно просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112, при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.



    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Транспорт Главная Общество Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!