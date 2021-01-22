Автотрассу от Капшагая до ВКО закрыли для всех видов транспорта

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с погодными условиями полностью закрыли автотрассу от города Капшагая до ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 16:00 часов 22 января 2021 года в связи с ухудшением погодных условий (ограниченная видимость, усиление ветра, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск» (с 70 км по 615 км, город Капшагай - граница ВКО)», - сообщили в депаратмента по чрезвычайным ситуациям области.

Между тем спасатели убедительно просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112, при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.



