Автотрассу от Капшагая до ВКО закрыли для всех видов транспорта
«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 16:00 часов 22 января 2021 года в связи с ухудшением погодных условий (ограниченная видимость, усиление ветра, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск» (с 70 км по 615 км, город Капшагай - граница ВКО)», - сообщили в депаратмента по чрезвычайным ситуациям области.
Между тем спасатели убедительно просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112, при выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях.