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    Автостекла начнут производить в Кызылординской области

    26 Апреля 2022, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вокруг крупных предприятий будет создан пояс МСБ. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2021 года закупки товаров недропользователей и системообразующих предприятий составили 4 трлн тенге, из которых импорт 2,9 трлн тенге. Здесь мы видим потенциал по замещению этих товаров», - отметил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Для этого предлагается внедрить:

    - обязательство крупных предприятий по созданию пояса МСБ;

    - обязательство недропользователей по обеспечению заказами МСБ при получении лицензии.

    «Как один из примеров создания пояса МСБ вокруг системообразующих предприятий, мы начали прорабатывать совместно с акиматом Кызылординской области на базе стекольного завода ТОО «Орда-Glass» производство стекольных изделий со строительством мини-заводов по производству автомобильных стекол, стекловолокна, стеклотары, посуды, стекловаты, оконных стекол, стеклянных сувениров и тонких стекол для смартфонов», - отметил министр.

    По его словам, аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам.

    «За счет поддержки крупного системообразующего предприятия и предоставления инфраструктуры МСБ будут локализованы ряд ранее импортируемых товаров», - заключил глава Мининдустрии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Кызылординская область Промышленность Регионы Казахстана МИИР РК
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