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    Авторынок работал во время карантина в Шымкенте

    27 Апреля 2021, 14:52

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Авторынок работал во время карантина в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции Абайского РУП совместно с мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима ежедневно проводятся рейдовые мероприятия.

    В ходе очередного мониторинга 25 апреля выявлен факт нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача города. Авторынок, расположенный на территории Абайского района, продолжил работу, несмотря на ограничительные меры.

    Стражи порядка оперативно разогнали собравшихся. Собранные по факту материалы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов«.


    Напомним, в соответствии с постановлением главного санврача Шымкента деятельность: открытых рынков (продуктовые, не продуктовые, специализированные, вещевые, скотные), ярмарки – с 06:00 до 18:00 (при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением деятельности в воскресенье); крытых рынков (продуктовые и не продуктовые) – с ограничением по времени с 06:00 до 18:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя. Правоохранители призывают жителей строго соблюдать меры предосторожности во время пандемии, и напоминают об административной ответственности за нарушение карантинных требований.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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