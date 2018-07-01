Авторы «Рождение Седла» в Алматы отрицают акт вандализма
АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Инсталляция «Рождение Седла» установленное в Алматы художником Ербосыном Мельдибековым не подвергался вандализму. Об этом корреспонденту рассказала директор ивент-агентства Funk Майра Измайлова.
Ранее в СМИ сообщалось, что бронзовая деталь на арт-объекте «Рождение Седла», расположенном на улице Панфилова пропала.
«Уважаемые горожане, работа Ербосына Мельдибекова «Рождение Седла», не была подвергнута акту вандализма. Художник сегодня самостоятельно демонтировал седло в целях укрепления. В ближайшие дни седло появится на своём месте», - сообщила Майра Измайлова
Напомним, скульптура представляет собой деревянного коня с колесиками и металлическим седлом с отпечатками ягодиц. Как рассказал автор работы, слепок седла сделан из бронзы. Эта одна из 16 работ, которые будут представлены в рамках конкурса «Алматы - Теплый город». Ранее на Атакенте Алматы появилась 12-метровая соломенная «Белка».
Фото: Art Energy Almaty / Facebook
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